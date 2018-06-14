ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ･ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ

LDF:GR
Berlin
8.03
EUR
0.16
1.95%
更新日時 15:08 JST 2018/06/14
始値
8.03
安値 - 高値 レンジ（日）
8.03 - 8.03
前日終値
8.19
52週レンジ
7.89 - 10.69
1年トータルリターン
-12.57%
年初来リターン
-14.30%
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始値
8.03
安値 - 高値 レンジ（日）
8.03 - 8.03
出来高
0
前日終値
8.19
52週レンジ
7.89 - 10.69
1年トータルリターン
-11.15%
年初来リターン
-14.30%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
72.620
設定日
06/24/2005
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CRISTINA PIEDRAHITA / GAITE ALI
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.022479
直近配当利回り（税込）
0.47%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-19.15%
3年トータルリターン
-2.65%
5年トータルリターン
-3.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ITUB4:BZ
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
597.80 千 8.75 百万 9.91
PETR4:BZ
ブラジル石油公社
840.03 千 5.53 百万 6.26
FMX:US
ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ
47.47 千 4.55 百万 5.16
FALAB:CI
SACIﾌｧﾗﾍﾞﾗ
421.76 千 4.04 百万 4.58
GFNORTEO:MM
ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ﾊﾞﾉﾙﾃ
621.79 千 3.87 百万 4.39
BBD:US
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
392.93 千 3.85 百万 4.36
BBDC4:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
381.96 千 3.79 百万 4.29
B3SA3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
475.41 千 3.45 百万 3.91
PETR3:BZ
ブラジル石油公社
467.91 千 3.30 百万 3.74
ABEV:US
ｱﾝﾍﾞﾌﾞ
486.67 千 3.22 百万 3.65
企業概要
ラテンアメリカ・ディスカバリー・ファンド（Latin America Discovery Fund, Inc.） は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。中南米企業の株式を中心に投資する。
住所
Morgan Stanley Asset Management
522 Fifth Avenue
New York, NY 10036
USA
電話番号
1-800-231-2608
Webサイト
www.morganstanley.com/msim