ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ･ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ
LDF:GR
Berlin
8.03
EUR
0.16
1.95%
更新日時 15:08 JST 2018/06/14
始値
8.03
安値 - 高値 レンジ（日）
8.03 - 8.03
前日終値
8.19
52週レンジ
7.89 - 10.69
1年トータルリターン
-12.57%
年初来リターン
-14.30%
始値
8.03
安値 - 高値 レンジ（日）
8.03 - 8.03
出来高
0
前日終値
8.19
52週レンジ
7.89 - 10.69
1年トータルリターン
-11.15%
年初来リターン
-14.30%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
72.620
設定日
06/24/2005
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CRISTINA PIEDRAHITA / GAITE ALI
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.022479
直近配当利回り（税込）
0.47%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-19.15%
3年トータルリターン
-2.65%
5年トータルリターン
-3.33%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ITUB4:BZ
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|597.80 千
|8.75 百万
|9.91
|
PETR4:BZ
ブラジル石油公社
|840.03 千
|5.53 百万
|6.26
|
FMX:US
ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ
|47.47 千
|4.55 百万
|5.16
|
FALAB:CI
SACIﾌｧﾗﾍﾞﾗ
|421.76 千
|4.04 百万
|4.58
|
GFNORTEO:MM
ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ﾊﾞﾉﾙﾃ
|621.79 千
|3.87 百万
|4.39
|
BBD:US
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
|392.93 千
|3.85 百万
|4.36
|
BBDC4:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
|381.96 千
|3.79 百万
|4.29
|
B3SA3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
|475.41 千
|3.45 百万
|3.91
|
PETR3:BZ
ブラジル石油公社
|467.91 千
|3.30 百万
|3.74
|
ABEV:US
ｱﾝﾍﾞﾌﾞ
|486.67 千
|3.22 百万
|3.65
企業概要
ラテンアメリカ・ディスカバリー・ファンド（Latin America Discovery Fund, Inc.） は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。中南米企業の株式を中心に投資する。
住所Morgan Stanley Asset Management
522 Fifth Avenue
New York, NY 10036
USA
電話番号1-800-231-2608
Webサイトwww.morganstanley.com/msim