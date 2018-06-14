ﾋﾟﾑｺ･ﾛｰ･ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ米国社債ｿｰｽU
LDCU:SW
SIX Swiss Ex
100.26
USD
0.00
0.00%
更新日時 0:30 JST 2018/06/15
始値
100.26
安値 - 高値 レンジ（日）
100.26 - 100.26
出来高
0
前日終値
100.90
52週レンジ
100.26 - 103.61
1年トータルリターン
0.21%
始値
100.26
安値 - 高値 レンジ（日）
100.26 - 100.26
出来高
0
前日終値
100.90
52週レンジ
100.26 - 103.61
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.55%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
100.32
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
260.209
設定日
06/29/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.06%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.638018
直近配当利回り（税込）
2.55%
経費率
0.49%
3ヶ月トータルリターン
-0.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
9128284Q:GOV
|34.30 千
|34.25 百万
|11.94
|
FVU8:COM
|145.00
|16.39 百万
|5.71
|
912828WZ:GOV
|13.70 千
|13.17 百万
|4.59
|
9128284P:GOV
|9.60 千
|9.58 百万
|3.34
|
TUU8:COM
|29.00
|6.13 百万
|2.14
|
JK444425:COR
|5.28 千
|5.41 百万
|1.89
|
EH988680:COR
|4.80 千
|4.98 百万
|1.74
|
EI070407:COR
|4.40 千
|4.56 百万
|1.59
|
LW377199:COR
|4.37 千
|4.22 百万
|1.47
|
EI044832:COR
|3.38 千
|3.51 百万
|1.22
企業概要
ピムコ・ロー・デュレーション米国社債ソースUCITS ETF（PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF ）は、アイルランド籍のUCITS適格ETF（上場投資信託）。 堅実な投資運用スタイルでトータルリターンの最大化を目指す。アクティブ運用で、米ドル建て投資適格社債銘柄を中心に投資する。
住所Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号+44-20-3370-1100
Webサイトwww.sourceETF.com