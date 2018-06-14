ﾋﾟﾑｺ･ﾛｰ･ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ米国社債ｿｰｽU

LDCU:LN
London
100.290
USD
0.070
0.07%
更新日時 0:35 JST 2018/06/15
始値
100.370
安値 - 高値 レンジ（日）
100.200 - 100.370
出来高
2,041
前日終値
100.360
52週レンジ
100.200 - 103.700
1年トータルリターン
0.21%
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始値
100.370
安値 - 高値 レンジ（日）
100.200 - 100.370
出来高
2,041
前日終値
100.360
52週レンジ
100.200 - 103.700
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.47%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
100.92
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
260.209
設定日
11/17/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.07%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.638018
直近配当利回り（税込）
2.54%
経費率
0.49%
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
2.45%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9128284Q:GOV
34.30 千 34.25 百万 11.94
FVU8:COM
145.00 16.39 百万 5.71
912828WZ:GOV
13.70 千 13.17 百万 4.59
9128284P:GOV
9.60 千 9.58 百万 3.34
TUU8:COM
29.00 6.13 百万 2.14
JK444425:COR
5.28 千 5.41 百万 1.89
EH988680:COR
4.80 千 4.98 百万 1.74
EI070407:COR
4.40 千 4.56 百万 1.59
LW377199:COR
4.37 千 4.22 百万 1.47
EI044832:COR
3.38 千 3.51 百万 1.22
企業概要
ピムコ・ロー・デュレーション米国社債ソースUCITS ETF（PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF ）は、アイルランド籍のUCITS適格ETF（上場投資信託）。 堅実な投資運用スタイルでトータルリターンの最大化を目指す。アクティブ運用で、米ドル建て投資適格社債銘柄を中心に投資する。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com