企業概要

ピムコ・ロー・デュレーション米国社債ソースUCITS ETF（PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF ）は、アイルランド籍のUCITS適格ETF（上場投資信託）。 堅実な投資運用スタイルでトータルリターンの最大化を目指す。アクティブ運用で、米ドル建て投資適格社債銘柄を中心に投資する。