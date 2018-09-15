企業概要

ピムコ･ロー･デュレーション･ユーロ建て社債ソースUCITS ETF （PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF ）は、アイルランド籍のUCITS適格ETF（上場投資 信託）。堅実な投資運用スタイルでトータルリターンの最大化を目指す。アクティブ運用で、ユーロ建て投資適格社債銘柄を中心に投資する。