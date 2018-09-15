ﾋﾟﾑｺ･ﾛｰ･ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ﾕｰﾛ建て社債
LDCE:IM
BrsaItaliana
103.19
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/15
始値
103.22
安値 - 高値 レンジ（日）
103.19 - 103.28
出来高
162
前日終値
103.18
52週レンジ
102.96 - 104.66
1年トータルリターン
0.05%
始値
103.22
安値 - 高値 レンジ（日）
103.19 - 103.28
出来高
162
前日終値
103.18
52週レンジ
102.96 - 104.66
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.15%
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
103.22
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
259.065
設定日
09/23/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.03%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
ANDREAS BERNDT
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.165663
直近配当利回り（税込）
0.64%
経費率
0.49%
3ヶ月トータルリターン
0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
OEZ8:COM
|466.00
|61.04 百万
|15.64
|
DUZ8:COM
|507.00
|56.69 百万
|14.53
|
ERU8:COM
|61.80
|15.55 百万
|3.99
|
PJS1:GR
ﾋﾟﾑｺ･ﾕｰﾛ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨ･ｿｰｽ
|86.50 千
|8.70 百万
|2.23
|
912828L2:GOV
|5.40 千
|4.45 百万
|1.14
|
EJ464057:COR
|4.10 千
|4.12 百万
|1.06
|
AO644270:COR
|4.10 千
|4.10 百万
|1.05
|
AT807778:COR
|3.60 千
|3.61 百万
|0.93
|
JK372521:COR
|3.50 千
|3.53 百万
|0.91
|
UV742327:COR
|3.30 千
|3.50 百万
|0.90
企業概要
ピムコ･ロー･デュレーション･ユーロ建て社債ソースUCITS ETF （PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF ）は、アイルランド籍のUCITS適格ETF（上場投資 信託）。堅実な投資運用スタイルでトータルリターンの最大化を目指す。アクティブ運用で、ユーロ建て投資適格社債銘柄を中心に投資する。
住所Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号+44-20-3370-1100
Webサイトwww.sourceETF.com