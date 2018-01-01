ﾗﾄﾞﾌﾞﾛｰｸｽ･ｺｰﾗﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
LDBKF:US
買収
USD
出来高
0
52週レンジ
1.50 - 2.50
出来高
0
52週レンジ
1.50 - 2.50
株価収益率(PER) (TTM)
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12ヶ月1株当り利益 (EPS) (GBP) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数
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株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
3.55%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Gaming, Lodging & Restaurants
産業サブグループ
Casinos & Gaming
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企業概要
ラドブロークス・コーラル・グループ（Ladbrokes Coral Group Ltd）は賭博事業会社。 英国、アイルランド、ベルギーで私営馬券売り場とコールセンターを運営する。英国に拠点を置く。
住所Imperial House
Imperial Drive Rayners Lane
Harrow, HA2 7JW
United Kingdom
電話番号44-20-8868-8899
Webサイト
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