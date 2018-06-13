Gemini Investment Funds plc
LCUSXGI:ID
115.71
GBP
0.12
0.11%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.68 - 119.37
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
1.92%
前日終値
115.58
52週レンジ
104.68 - 119.37
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
115.706
資産総額 (百万 GBP) ( 06/13/2018)
9.365
設定日
10/20/2015
直近配当額 ( 04/06/2018)
0.368601
直近配当利回り（税込）
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
UBM:LN
UBM
|131.73 千
|908.94 千
|5.30
|
SN/:LN
ｽﾐｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾈﾌｭｰ
|67.84 千
|898.85 千
|5.24
|
IMB:LN
ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ
|26.01 千
|897.09 千
|5.23
|
SMIN:LN
スミスグループ
|52.21 千
|833.84 千
|4.86
|
MONY:LN
ﾏﾈｰｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|234.49 千
|829.39 千
|4.84
|
ULVR:LN
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
|19.77 千
|821.36 千
|4.79
|
BAB:LN
ﾊﾞﾌﾞｺｯｸ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|92.74 千
|816.59 千
|4.76
|
RB/:LN
ﾚｷｯﾄ･ﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|10.43 千
|811.64 千
|4.73
|
CCH:LN
ｺｶｺｰﾗHBC
|35.86 千
|809.79 千
|4.72
|
ULE:LN
ｳﾙﾄﾗ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|39.42 千
|807.36 千
|4.71
企業概要
Gemini Investment Funds plc - London & Capital UK Star Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide growth. The Fund invests in an optimal mix of top-tier UK equities, which the Investment Manager considers to be "star equities".
住所London & Capital Asset Mgmt Ltd
7 Triton Square
Regent's Place
London NW1 3HG
United Kingdom
電話番号44-20-7396-3200
Webサイトwww.londonandcapital.com