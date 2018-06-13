Gemini Investment Funds plc

LCUSIGI:ID
119.48
GBP
0.12
0.10%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.97 - 122.03
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
1.45%
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前日終値
119.36
52週レンジ
107.97 - 122.03
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
119.4808
資産総額 (百万 GBP) ( 06/13/2018)
9.365
設定日
10/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
UBM:LN
UBM
131.73 千 908.94 千 5.30
SN/:LN
ｽﾐｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾈﾌｭｰ
67.84 千 898.85 千 5.24
IMB:LN
ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ
26.01 千 897.09 千 5.23
SMIN:LN
スミスグループ
52.21 千 833.84 千 4.86
MONY:LN
ﾏﾈｰｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
234.49 千 829.39 千 4.84
ULVR:LN
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
19.77 千 821.36 千 4.79
BAB:LN
ﾊﾞﾌﾞｺｯｸ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
92.74 千 816.59 千 4.76
RB/:LN
ﾚｷｯﾄ･ﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
10.43 千 811.64 千 4.73
CCH:LN
ｺｶｺｰﾗHBC
35.86 千 809.79 千 4.72
ULE:LN
ｳﾙﾄﾗ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
39.42 千 807.36 千 4.71
企業概要
Gemini Investment Funds plc - London & Capital UK Star Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide growth. The Fund invests in an optimal mix of top-tier UK equities, which the Investment Manager considers to be "star equities".
住所
London & Capital Asset Mgmt Ltd
7 Triton Square
Regent's Place
London NW1 3HG
United Kingdom
電話番号
44-20-7396-3200
Webサイト
www.londonandcapital.com