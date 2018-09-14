Legg Mason Global Funds PLC
LCUSABI:ID
200.38
USD
0.08
0.04%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
174.44 - 200.65
1年トータルリターン
14.70%
年初来リターン
7.55%
前日終値
200.30
52週レンジ
174.44 - 200.65
1年トータルリターン
14.63%
年初来リターン
7.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
200.38
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
220.851
設定日
04/20/2007
直近配当額 ( 03/19/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SCOTT KEITH GLASSER / MICHAEL A KAGAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|122.55 千
|12.08 百万
|5.57
|
AAPL:US
アップル
|43.60 千
|8.07 百万
|3.72
|
HD:US
ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ
|40.40 千
|7.88 百万
|3.63
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|70.50 千
|7.35 百万
|3.39
|
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|29.91 千
|7.34 百万
|3.38
|
BRK/A:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|21.00
|5.92 百万
|2.73
|
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
|175.97 千
|5.77 百万
|2.66
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|38.72 千
|5.13 百万
|2.36
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|42.05 千
|5.10 百万
|2.35
|
ADBE:US
ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
|18.94 千
|4.62 百万
|2.13
企業概要
Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Appreciation Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to generate long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities of U.S. companies.
住所Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号44-20-7070-7444
Webサイトwww.leggmasonglobal.com