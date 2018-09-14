Legg Mason Global Funds PLC

LCUSABI:ID
200.38
USD
0.08
0.04%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
174.44 - 200.65
1年トータルリターン
14.70%
年初来リターン
7.55%
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前日終値
200.30
52週レンジ
174.44 - 200.65
1年トータルリターン
14.63%
年初来リターン
7.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
200.38
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
220.851
設定日
04/20/2007
直近配当額 ( 03/19/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SCOTT KEITH GLASSER / MICHAEL A KAGAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
122.55 千 12.08 百万 5.57
AAPL:US
アップル
43.60 千 8.07 百万 3.72
HD:US
ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ
40.40 千 7.88 百万 3.63
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
70.50 千 7.35 百万 3.39
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
29.91 千 7.34 百万 3.38
BRK/A:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
21.00 5.92 百万 2.73
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
175.97 千 5.77 百万 2.66
V:US
ﾋﾞｻﾞ
38.72 千 5.13 百万 2.36
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
42.05 千 5.10 百万 2.35
ADBE:US
ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
18.94 千 4.62 百万 2.13
企業概要
Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Appreciation Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to generate long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities of U.S. companies.
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444
Webサイト
www.leggmasonglobal.com