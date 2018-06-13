ﾚｯｸﾞﾒｲｿﾝGlblﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾘｱﾌﾞﾘｯｼﾞ
LCUAPIA:ID
251.33
EUR
0.74
0.29%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
213.90 - 252.07
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
10.71%
前日終値
252.07
52週レンジ
213.90 - 252.07
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
10.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
251.33
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.827
設定日
07/07/2011
直近配当額 ( 03/19/2018)
0.28420939
直近配当利回り（税込）
0.11%
ファンドマネージャ
RICHARD FREEMAN / EVAN S BAUMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|548.66 千
|129.70 百万
|7.44
|
BIIB:US
ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾝ
|421.32 千
|115.27 百万
|6.61
|
STX:US
ｼｰｹﾞｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
|1.44 百万
|83.29 百万
|4.78
|
APC:US
ｱﾅﾀﾞﾙｺ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
|1.23 百万
|83.06 百万
|4.76
|
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
|2.60 百万
|81.60 百万
|4.68
|
AGN:US
ｱﾗｶﾞﾝ
|481.87 千
|74.04 百万
|4.25
|
AMGN:US
アムジェン
|403.44 千
|70.39 百万
|4.04
|
CLB:US
コア･ラボラトリーズ
|554.79 千
|67.93 百万
|3.90
|
AVGO:US
ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ
|245.64 千
|56.35 百万
|3.23
|
TEL:US
TEｺﾈｸﾃｨﾋﾞﾃｨ
|584.47 千
|53.63 百万
|3.08
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ・クリアブリッジ米国積極成長型ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期のキャピタルゲインを目 指す。米国企業を中心に投資する。
住所Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号44-20-7070-7444
Webサイトwww.leggmason.com.hk