ﾚｯｸﾞﾒｲｿﾝGlblﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾘｱﾌﾞﾘｯｼﾞ

LCUAGCI:ID
195.96
USD
0.07
0.04%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.93 - 200.98
1年トータルリターン
13.70%
年初来リターン
8.06%
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前日終値
195.89
52週レンジ
168.93 - 200.98
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
8.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
195.96
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.827
設定日
04/20/2007
直近配当額 ( 03/19/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
RICHARD FREEMAN / EVAN S BAUMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
548.66 千 129.70 百万 7.44
BIIB:US
ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾝ
421.32 千 115.27 百万 6.61
STX:US
ｼｰｹﾞｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
1.44 百万 83.29 百万 4.78
APC:US
ｱﾅﾀﾞﾙｺ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
1.23 百万 83.06 百万 4.76
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
2.60 百万 81.60 百万 4.68
AGN:US
ｱﾗｶﾞﾝ
481.87 千 74.04 百万 4.25
AMGN:US
アムジェン
403.44 千 70.39 百万 4.04
CLB:US
コア･ラボラトリーズ
554.79 千 67.93 百万 3.90
AVGO:US
ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ
245.64 千 56.35 百万 3.23
TEL:US
TEｺﾈｸﾃｨﾋﾞﾃｨ
584.47 千 53.63 百万 3.08
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ・クリアブリッジ米国積極成長型ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期のキャピタルゲインを目 指す。米国企業を中心に投資する。
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444
Webサイト
www.leggmason.com.hk