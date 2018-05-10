企業概要

ル・シャトー（Le Chateau Inc）はカナダのファッションブランド小売会社。スタイル意識の高い女性・男性向けに、現代的なファッション衣料、アクセサリー、フットウエアを提供する。主に25歳から40歳の年齢層を顧客とする。ブランド衣料品は、主にカナダの小売店、アウトレット店舗を通じて販売される。