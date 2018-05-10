ﾙ･ｼｬﾄｰ
LCUAF:US
OTC US
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USD
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更新日時 2018/05/10
出来高
3,000
前日終値
0.15
52週レンジ
0.15 - 0.15
出来高
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前日終値
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52週レンジ
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株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
4.554
発行済株式数 (百万)
29.964
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Specialty Apparel Stores
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企業概要
ル・シャトー（Le Chateau Inc）はカナダのファッションブランド小売会社。スタイル意識の高い女性・男性向けに、現代的なファッション衣料、アクセサリー、フットウエアを提供する。主に25歳から40歳の年齢層を顧客とする。ブランド衣料品は、主にカナダの小売店、アウトレット店舗を通じて販売される。
住所8300 Decarie Boulevard
Montreal, QC H4P 2P5
Canada
電話番号1-514-738-7000
Webサイトwww.lechateau.com