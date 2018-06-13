La Cortez Energy Inc
LCTZ:US
OTC US
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USD
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更新日時 2018/06/13
出来高
100
前日終値
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52週レンジ
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出来高
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前日終値
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52週レンジ
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年初来リターン
-25.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-0.11
時価総額 (千 USD)
69.677
発行済株式数 (百万)
46.451
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.02
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production
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企業概要
La Cortez Energy, Inc. intends to pursue an energy-related business in South America.
住所Calle 104, Number 14A-45
Oficina 301
Bogota
Colombia
電話番号57-888-387-8496
Webサイトwww.lacortezenergy.com