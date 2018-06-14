LCT Holdings Ltd
LCT:SP
Singapore
0.460
SGD
0.005
1.08%
更新日時 2018/06/14
始値
0.370
安値 - 高値 レンジ（日）
0.370 - 0.460
出来高
1,800
前日終値
0.465
52週レンジ
0.355 - 0.650
1年トータルリターン
-7.07%
始値
0.370
安値 - 高値 レンジ（日）
0.370 - 0.460
出来高
1,800
前日終値
0.465
52週レンジ
0.355 - 0.650
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
-8.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CNY) (TTM)
-0.195
時価総額 (百万 SGD)
18.095
発行済株式数 (百万)
39.338
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
6.61
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Technology
業種
Hardware
産業サブグループ
Communications Equipment
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企業概要
LCT Holdings Limited, through its subsidiaries, designs mobile software and hardware. The Company offers product planning, concept design, delivery, and after-sale services.
住所3rd Floor Building 1
No 401 Caobao Road
Shanghai, 200233
China
電話番号86-21-6408-8898
Webサイトwww.longcheertel.com