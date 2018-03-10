LOﾌｧﾝｽﾞ-ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ﾘｽｸ･ﾌﾟﾚﾐｱ
LCRX1UI:LX
11.02
USD
0.11
1.05%
更新日時 2018/03/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.49 - 11.39
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
-0.95%
前日終値
10.91
52週レンジ
9.49 - 11.39
1年トータルリターン
11.83%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
11.0223
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
431.231
設定日
11/09/2016
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.07
直近配当利回り（税込）
0.64%
ファンドマネージャ
MARC PELLAUD / LAURENT JOUE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.37%
企業概要
LOファンズ-コモディティ・リスク・プレミア（LO Funds - Commodity Risk Premia）は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。LOIMコモディティ・インデックスに連動する投資成果を目指す。1つまたは複数のスワップ契約を通じて、複数のファーストク ラス金融機関を中心に投資する。現金および現金同等物（ABS／MBS）に投資。資産の10％以下をUCIに投資する場合もある。
住所Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+ 352 27 78 1000
Webサイトwww.lombardodier.com