ﾘｭｸﾛｯﾀ･ｴｸｽﾌﾟﾛﾚｰｼｮﾝ
LCRTF:US
OTC US
1.15
USD
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更新日時 2018/03/08
出来高
8,300
前日終値
1.15
52週レンジ
1.11 - 1.80
1年トータルリターン
-28.12%
出来高
8,300
前日終値
1.15
52週レンジ
1.11 - 1.80
1年トータルリターン
-28.12%
年初来リターン
-13.27%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
230.595
発行済株式数 (百万)
200.518
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production
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企業概要
リュクロッタ・エクスプロレーション（Leucrotta Exploration Inc.）は、石油・天然ガス探鉱会社。カナダのブリティッシュコロンビア北東部においてモントニー・ガス資源トレンドで事業を展開。
住所700, 639 5th Avenue SW
Calgary, AB T2P 0M9
Canada
電話番号1-403-538-3736
Webサイトwww.leucrotta.ca