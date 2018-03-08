LOﾌｧﾝｽﾞ-ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ﾘｽｸ･ﾌﾟﾚﾐｱ
LCRPMAC:LX
5.66
CHF
0.03
0.51%
更新日時 2018/03/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.03 - 5.94
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
-2.71%
前日終値
5.69
52週レンジ
5.03 - 5.94
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
5.6648
資産総額 (百万 USD) ( 03/08/2018)
426.968
設定日
02/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARC PELLAUD / LAURENT JOUE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.18%
企業概要
LOファンズ-コモディティ・リスク・プレミア（LO Funds - Commodity Risk Premia）は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。LOIMコモディティ・インデックスに連動する投資成果を目指す。1つまたは複数のスワップ契約を通じて、複数のファーストク ラス金融機関を中心に投資する。現金および現金同等物（ABS／MBS）に投資。資産の10％以下をUCIに投資する場合もある。
住所Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+ 352 27 78 1000
Webサイトwww.lombardodier.com