エクサロ･リソーシズ

LCQ:GR
Munich
7.15
EUR
0.06
0.83%
更新日時 0:10 JST 2018/03/14
始値
6.98
安値 - 高値 レンジ（日）
6.98 - 7.41
出来高
0
前日終値
7.21
52週レンジ
5.07 - 10.42
1年トータルリターン
5.84%
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始値
6.98
安値 - 高値 レンジ（日）
6.98 - 7.41
出来高
0
前日終値
7.21
52週レンジ
5.07 - 10.42
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
-28.49%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (ZAR) (TTM)
-
時価総額 (十億 EUR)
2.565
発行済株式数 (百万)
358.707
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
6.52%
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Coal Operations

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

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企業概要
エクサロ・リソーシズ (Exxaro Resources Limited) は石炭会社。チタンと亜鉛の鉱山 の所有を目指す。
住所
Roger Dyason Road
PO Box 9229, Pretoria 0001
Pretoria West, 0183
South Africa
電話番号
27-12-307-5000
Webサイト
www.exxaro.com

役員

取締役

  • Mxolisi Mgojo
    CEO/Executive Director
  • Pa Koppeschaar "Riaan"
    Finance Director
  • Saret Van Loggerenberg
    Secretary
  • A W Diedericks "Wim"
    Exec Head:Business Development
  • Vanisha Balgobind
    Exec Head:Human Resources
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