ﾙｶﾊﾟ･ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ
LCPDF:US
OTC US
USD
出来高
0
前日終値
0.24
52週レンジ
0.21 - 0.24
出来高
0
前日終値
0.24
52週レンジ
0.21 - 0.24
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
382.401
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Other Mined Minerals
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企業概要
ルカパ・ダイヤモンド（Lucapa Diamond Company Limited）はダイヤモンド探鉱会社。
住所12 Walker Avenue
West Perth, WA 6005
Australia
電話番号61-8-9321-5887
Webサイトwww.lucapa.com.au