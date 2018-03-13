ETFS2倍ﾃﾞｲﾘｰ･ﾛﾝｸﾞ銅
LCOPM:IX
Chi-X Europe
6.7700
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/03/13
出来高
0
前日終値
6.7700
52週レンジ
5.2000 - 7.8530
1年トータルリターン
15.53%
出来高
0
前日終値
6.7700
52週レンジ
5.2000 - 7.8530
1年トータルリターン
15.53%
年初来リターン
-11.87%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
7.286
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ETFS2倍デイリー・ロング銅（ETFS 2x Daily Long Copper）はETC（コモディティ上場投 資信託）。 ブルームバーグ銅サブ指数（旧DJ-UBS）の日次変化の2倍の値動きに担保利 回りを足したトータルリターンを提供する。投資家は、原指数が上昇した際、その2倍の 収益を得ることができる。
住所ETFS Commodity Securities Limited
Ordnance House
31 Pier Road, St Helier
Jersey JE4 8PW
Channel Islands
電話番号+44-20-7448-4330 Tel
Webサイトwww.etfsecurities.com