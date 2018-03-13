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ETFS2倍デイリー・ロング銅（ETFS 2x Daily Long Copper）はETC（コモディティ上場投 資信託）。 ブルームバーグ銅サブ指数（旧DJ-UBS）の日次変化の2倍の値動きに担保利 回りを足したトータルリターンを提供する。投資家は、原指数が上昇した際、その2倍の 収益を得ることができる。