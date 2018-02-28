Louisiana Central Oil & Gas
LCNTU:US
OTC US
901.00
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/28
出来高
3
前日終値
901.00
52週レンジ
751.00 - 901.00
出来高
3
前日終値
901.00
52週レンジ
751.00 - 901.00
年初来リターン
19.34%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (-) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数
-
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Unclassifiable
業種
Unclassifiable
産業サブグループ
Unknown
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企業概要
Louisiana Central Oil & Gas Co operates in the United States.
住所163 East 84th Street
New York, NY 10028
United States
電話番号-
Webサイト
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