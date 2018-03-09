Lacan FIA
LCNSRV:BZ
2.13
BRL
0.02
0.92%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.51 - 2.14
1年トータルリターン
37.65%
年初来リターン
10.71%
前日終値
2.11
52週レンジ
1.51 - 2.14
1年トータルリターン
39.73%
年初来リターン
10.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
2.131126
資産総額 (百万 BRL) ( 03/09/2018)
10.656
設定日
06/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JV530071:COR
|165.00
|1.52 百万
|16.47
|
ITUB4:BZ
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|17.40 千
|718.10 千
|7.77
|
KROT3:BZ
ｸﾛﾄﾝ･ｴﾃﾞｭｶｼｵﾅﾙ
|29.90 千
|541.79 千
|5.86
|
CGAS5:BZ
ｺﾝﾊﾟﾆﾔ･ﾃﾞ･ｶﾞｽ･ﾃﾞ･ｻﾝﾊﾟｳﾛ
|9.05 千
|519.46 千
|5.62
|
ABCB4:BZ
ﾊﾞﾝｺABCﾌﾞﾗｼﾞﾙ
|30.50 千
|496.24 千
|5.37
|
CVCB3:BZ
CVCﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ｵﾍﾟﾗﾄﾞｰﾗ･ｴ・ｱｼﾞｪﾝｼ
|11.00 千
|494.67 千
|5.35
|
BVMF3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
|20.00 千
|464.80 千
|5.03
|
GRND3:BZ
ｸﾞﾚﾝﾃﾞﾝ
|16.60 千
|430.77 千
|4.66
|
CYRE3:BZ
シレラ・ブラジル・リアルティ
|33.40 千
|406.81 千
|4.40
|
EK904757:COR
|40.00
|369.30 千
|3.99
企業概要
Lacan FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to outperform the IBrX Index. The Fund will adopt an active trading strategy on equities markets by investing at least 67% of its assets in Brazilian equity securities.
住所Lacan Investimentos e Part. Ltda
Rua Oscar Freire 379, 170 Andar
Sao Paulo-SP 01426-001
Brazil
電話番号55-11-3083-1234
Webサイトwww.lacaninvest.com.br