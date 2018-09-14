Lazard International Equity

LCNOX:US
NASDAQ GM
9.95
USD
0.03
0.30%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.69 - 11.16
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-4.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.92
52週レンジ
9.69 - 11.16
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-4.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
9.95
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
73.354
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 08/21/2018)
0.00058
直近配当利回り（税込）
0.01%
ファンドマネージャ
KEVIN J MATTHEWS / MICHAEL A BENNETT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SAF:FP
サフラン
38.19 千 4.63 百万 6.44
WKL:NA
ｳﾞｫﾙﾀｰｽ･ｸﾙｰﾜｰ
76.62 千 4.31 百万 6.00
SAP:GR
ＳＡＰ
32.24 千 3.72 百万 5.18
SU:CN
サンコア・エナジー
91.09 千 3.71 百万 5.15
NA:CN
ｶﾅﾀﾞ･ﾅｼｮﾅﾙ銀行
73.74 千 3.54 百万 4.92
MDT:US
ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ
39.36 千 3.37 百万 4.68
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
65.12 千 3.24 百万 4.51
PRU:LN
ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ
140.02 千 3.20 百万 4.45
CPG:LN
ｺﾝﾊﾟｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
138.85 千 2.96 百万 4.11
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
76.55 千 2.80 百万 3.89
企業概要
Lazard International Equity Concentrated Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Portfolio has a concentrated portfolio of investments, typically investing in 20 to 30 securities of non-US companies, including those whose principal business activities are located in emerging market countries.
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号
1-800-823-6300
Webサイト
www.lazardnet.com