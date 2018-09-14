Lazard International Equity
LCNOX:US
NASDAQ GM
9.95
USD
0.03
0.30%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.69 - 11.16
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-4.77%
前日終値
9.92
52週レンジ
9.69 - 11.16
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-4.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
9.95
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
73.354
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 08/21/2018)
0.00058
直近配当利回り（税込）
0.01%
ファンドマネージャ
KEVIN J MATTHEWS / MICHAEL A BENNETT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.35%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SAF:FP
サフラン
|38.19 千
|4.63 百万
|6.44
|
WKL:NA
ｳﾞｫﾙﾀｰｽ･ｸﾙｰﾜｰ
|76.62 千
|4.31 百万
|6.00
|
SAP:GR
ＳＡＰ
|32.24 千
|3.72 百万
|5.18
|
SU:CN
サンコア・エナジー
|91.09 千
|3.71 百万
|5.15
|
NA:CN
ｶﾅﾀﾞ･ﾅｼｮﾅﾙ銀行
|73.74 千
|3.54 百万
|4.92
|
MDT:US
ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ
|39.36 千
|3.37 百万
|4.68
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|65.12 千
|3.24 百万
|4.51
|
PRU:LN
ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ
|140.02 千
|3.20 百万
|4.45
|
CPG:LN
ｺﾝﾊﾟｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|138.85 千
|2.96 百万
|4.11
|
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|76.55 千
|2.80 百万
|3.89
企業概要
Lazard International Equity Concentrated Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Portfolio has a concentrated portfolio of investments, typically investing in 20 to 30 securities of non-US companies, including those whose principal business activities are located in emerging market countries.
住所Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号1-800-823-6300
Webサイトwww.lazardnet.com