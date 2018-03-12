Lazard International Equity

LCNIX:US
NASDAQ GM
10.54
USD
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更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.97 - 11.15
1年トータルリターン
18.09%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
10.54
52週レンジ
8.97 - 11.15
1年トータルリターン
18.62%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
10.54
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
75.267
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.09165
直近配当利回り（税込）
0.87%
ファンドマネージャ
KEVIN J MATTHEWS / MICHAEL A BENNETT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
WKL:NA
ｳﾞｫﾙﾀｰｽ･ｸﾙｰﾜｰ
73.34 千 3.82 百万 5.49
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
71.62 千 3.70 百万 5.32
SHP:LN
ｼｬｲｱｰ
68.98 千 3.58 百万 5.14
5108:JP
ブリヂストン
76.60 千 3.56 百万 5.12
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
50.79 千 3.43 百万 4.92
PRU:LN
ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ
131.01 千 3.37 百万 4.84
NA:CN
ｶﾅﾀﾞ･ﾅｼｮﾅﾙ銀行
63.91 千 3.19 百万 4.58
MDT:US
ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ
36.83 千 2.97 百万 4.27
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
71.62 千 2.84 百万 4.08
DG:FP
ﾊﾞﾝｼ
27.69 千 2.83 百万 4.06
企業概要
Lazard International Equity Concentrated Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Portfolio has a concentrated portfolio of investments, typically investing in 20 to 30 securities of non-US companies, including those whose principal business activities are located in emerging market countries.
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号
1-800-823-6300
Webサイト
www.lazardnet.com