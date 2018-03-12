Lazard International Equity
LCNIX:US
NASDAQ GM
10.54
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.97 - 11.15
1年トータルリターン
18.09%
年初来リターン
1.05%
前日終値
10.54
52週レンジ
8.97 - 11.15
1年トータルリターン
18.62%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
10.54
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
75.267
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.09165
直近配当利回り（税込）
0.87%
ファンドマネージャ
KEVIN J MATTHEWS / MICHAEL A BENNETT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.05%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
WKL:NA
ｳﾞｫﾙﾀｰｽ･ｸﾙｰﾜｰ
|73.34 千
|3.82 百万
|5.49
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|71.62 千
|3.70 百万
|5.32
|
SHP:LN
ｼｬｲｱｰ
|68.98 千
|3.58 百万
|5.14
|
5108:JP
ブリヂストン
|76.60 千
|3.56 百万
|5.12
|
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
|50.79 千
|3.43 百万
|4.92
|
PRU:LN
ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ
|131.01 千
|3.37 百万
|4.84
|
NA:CN
ｶﾅﾀﾞ･ﾅｼｮﾅﾙ銀行
|63.91 千
|3.19 百万
|4.58
|
MDT:US
ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ
|36.83 千
|2.97 百万
|4.27
|
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|71.62 千
|2.84 百万
|4.08
|
DG:FP
ﾊﾞﾝｼ
|27.69 千
|2.83 百万
|4.06
企業概要
Lazard International Equity Concentrated Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Portfolio has a concentrated portfolio of investments, typically investing in 20 to 30 securities of non-US companies, including those whose principal business activities are located in emerging market countries.
住所Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号1-800-823-6300
Webサイトwww.lazardnet.com