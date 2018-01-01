中国智能健康控股[ﾁｬｲﾅ･ﾍﾙｽﾜｲｽ
LCNGF:US
OTC US
USD
出来高
0
前日終値
0.02
出来高
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前日終値
0.02
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (HKD) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (十億)
7.101
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Leisure Products
産業サブグループ
Toys & Games
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企業概要
中国智能健康控股［ﾁｬｲﾅ･ﾍﾙｽﾜｲｽﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ］（China Healthwise Holdings Limited） は玩具メーカー。子会社を通じて、玩具、金型の設計・製造・販売に従事する。
住所Lung Cheong Bldg
1 Lok Yip Rd
North District
Hong Kong (SAR)
電話番号852-2677-6757
Webサイト
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