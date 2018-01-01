ﾗ･ｺﾒﾙ
LCMRF:US
OTC US
USD
出来高
0
前日終値
1.00
52週レンジ
0.91 - 1.00
出来高
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前日終値
1.00
52週レンジ
0.91 - 1.00
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (MXN) (TTM)
-
時価総額 (十億 USD)
1.067
発行済株式数 (百万)
459.224
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Staples
業種
Retail - Consumer Staples
産業サブグループ
Food & Drug Stores
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企業概要
ラ・コメル（La Comer SAB de C.V.）は、食料品店と大型スーパーマーケットを運営。
住所Av. Revolucion 780
Module 2, San Juan
Mexico City, 03730
Mexico
電話番号52-709-313
Webサイトwww.lacomer.com.mx