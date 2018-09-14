ﾐﾗｰ･ｲﾝｶﾑﾌｧﾝﾄﾞ
LCMNX:US
NASDAQ GM
9.05
USD
0.06
0.67%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.14 - 9.34
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
10.51%
前日終値
8.99
52週レンジ
8.14 - 9.34
1年トータルリターン
14.23%
年初来リターン
10.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
9.05
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
185.150
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.144545
直近配当利回り（税込）
6.39%
ファンドマネージャ
BILL MILLER / WILLIAM MILLER IV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
2.50%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
APO:US
ｱﾎﾟﾛ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
|255.00 千
|8.13 百万
|5.05
|
CG:US
ｶｰﾗｲﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|356.00 千
|7.58 百万
|4.71
|
EP051540:PFD
|357.00 千
|7.08 百万
|4.39
|
NRZ:US
ﾆｭｰ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ
|353.75 千
|6.19 百万
|3.84
|
HCLP:US
ﾊｲｸﾗｯｼｭ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
|520.00 千
|6.14 百万
|3.81
|
CYS:US
ｻｲﾌﾟﾚｽ･ｼｬｰﾌﾟﾘｯｼﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ
|810.00 千
|6.08 百万
|3.77
|
EK990999:COR
|7.25 千
|6.00 百万
|3.72
|
BBDC:US
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽ
|517.28 千
|5.95 百万
|3.69
|
JK964019:COR
|6.50 千
|5.93 百万
|3.68
|
NCMI:US
ナショナル･シネメディア
|660.00 千
|5.54 百万
|3.44
企業概要
ミラー・インカムファンド（Miller Income Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの提供を目指す。柔軟な投資スタイルにより、現金分配株式、株式類似証券、確定利付証券、デリバティブ、世界各地の発行体が発行するその他金融商品に投資する。
住所Miller Value Funds
One South Street, Suite 2550
Baltimore, MD 21202
電話番号410-454-3130
Webサイト
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