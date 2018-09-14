ﾐﾗｰ･ｲﾝｶﾑﾌｧﾝﾄﾞ

LCMNX:US
NASDAQ GM
9.05
USD
0.06
0.67%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.14 - 9.34
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
10.51%
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前日終値
8.99
52週レンジ
8.14 - 9.34
1年トータルリターン
14.23%
年初来リターン
10.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
9.05
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
185.150
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.144545
直近配当利回り（税込）
6.39%
ファンドマネージャ
BILL MILLER / WILLIAM MILLER IV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
APO:US
ｱﾎﾟﾛ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
255.00 千 8.13 百万 5.05
CG:US
ｶｰﾗｲﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
356.00 千 7.58 百万 4.71
EP051540:PFD
357.00 千 7.08 百万 4.39
NRZ:US
ﾆｭｰ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ
353.75 千 6.19 百万 3.84
HCLP:US
ﾊｲｸﾗｯｼｭ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
520.00 千 6.14 百万 3.81
CYS:US
ｻｲﾌﾟﾚｽ･ｼｬｰﾌﾟﾘｯｼﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ
810.00 千 6.08 百万 3.77
EK990999:COR
7.25 千 6.00 百万 3.72
BBDC:US
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽ
517.28 千 5.95 百万 3.69
JK964019:COR
6.50 千 5.93 百万 3.68
NCMI:US
ナショナル･シネメディア
660.00 千 5.54 百万 3.44
企業概要
ミラー・インカムファンド（Miller Income Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの提供を目指す。柔軟な投資スタイルにより、現金分配株式、株式類似証券、確定利付証券、デリバティブ、世界各地の発行体が発行するその他金融商品に投資する。
住所
Miller Value Funds
One South Street, Suite 2550
Baltimore, MD 21202
電話番号
410-454-3130
Webサイト
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