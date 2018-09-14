ﾘｰﾀﾞｰ短期債券ﾌｧﾝﾄﾞ

LCMCX:US
NASDAQ GM
8.92
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.84 - 9.02
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
1.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.92
52週レンジ
8.84 - 9.02
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
8.92
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
116.226
設定日
08/08/2012
直近配当額 ( 09/14/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JOHN E LEKAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
LFIFX:US
Leader Floating Rate Fund
963.82 千 9.67 百万 7.86
TOIXX:US
ﾌｪﾃﾞﾚｰﾃｯﾄﾞ･ﾄﾚｼﾞｬﾘｰ･ｵﾌﾞﾘｹﾞｰｼｮ
6.02 百万 6.02 百万 4.90
!!02A1AG:MTG
4.20 千 3.38 百万 2.75
!!02FILP:MTG
3.00 千 2.88 百万 2.34
!!02F3PH:MTG
2.50 千 2.86 百万 2.33
!!02CSN0:MTG
2.78 千 2.82 百万 2.30
!!02G5NE:MTG
400.00 千 2.76 百万 2.25
EP052073:PFD
2.50 千 2.33 百万 1.89
!!01TEEE:MTG
619.04 千 2.32 百万 1.88
!!02C9KX:MTG
2.25 千 2.29 百万 1.87
企業概要
リーダー短期債券ファンド（Leader Short-Term Bond Fund）は、高水準のインカムゲイ ンとキャピタルゲインの獲得を目指す。投資適格債と非投資適格債に投資する。平均満期が3年以下になるよう短期債を選別。
住所
Leader Capital Corp
315 W Mill Plain Blvd
Suite 204
Vancouver, WA 98660
電話番号
1-800-269-8810
Webサイト
www.leadercapital.com