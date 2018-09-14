ﾘｰﾀﾞｰ短期債券ﾌｧﾝﾄﾞ
LCMCX:US
NASDAQ GM
8.92
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.84 - 9.02
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
1.46%
前日終値
8.92
52週レンジ
8.84 - 9.02
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
8.92
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
116.226
設定日
08/08/2012
直近配当額 ( 09/14/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JOHN E LEKAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.91%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LFIFX:US
Leader Floating Rate Fund
|963.82 千
|9.67 百万
|7.86
|
TOIXX:US
ﾌｪﾃﾞﾚｰﾃｯﾄﾞ･ﾄﾚｼﾞｬﾘｰ･ｵﾌﾞﾘｹﾞｰｼｮ
|6.02 百万
|6.02 百万
|4.90
|
!!02A1AG:MTG
|4.20 千
|3.38 百万
|2.75
|
!!02FILP:MTG
|3.00 千
|2.88 百万
|2.34
|
!!02F3PH:MTG
|2.50 千
|2.86 百万
|2.33
|
!!02CSN0:MTG
|2.78 千
|2.82 百万
|2.30
|
!!02G5NE:MTG
|400.00 千
|2.76 百万
|2.25
|
EP052073:PFD
|2.50 千
|2.33 百万
|1.89
|
!!01TEEE:MTG
|619.04 千
|2.32 百万
|1.88
|
!!02C9KX:MTG
|2.25 千
|2.29 百万
|1.87
企業概要
リーダー短期債券ファンド（Leader Short-Term Bond Fund）は、高水準のインカムゲイ ンとキャピタルゲインの獲得を目指す。投資適格債と非投資適格債に投資する。平均満期が3年以下になるよう短期債を選別。
住所Leader Capital Corp
315 W Mill Plain Blvd
Suite 204
Vancouver, WA 98660
電話番号1-800-269-8810
Webサイトwww.leadercapital.com