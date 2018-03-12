ﾄﾞﾗｲﾊｳｽ･ｱｸﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ
LCMAX:US
NASDAQ GM
10.01
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.79 - 10.16
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
1.52%
前日終値
10.01
52週レンジ
9.79 - 10.16
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
10.01
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.511
設定日
10/01/2005
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.059339
直近配当利回り（税込）
2.37%
ファンドマネージャ
K C NELSON / ELIZABETH CASSIDY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.80%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK130607:COR
|42.16 千
|43.93 百万
|2.87
|
BL244870:COR
|43.80 百万
|43.88 百万
|2.87
|
BL255284:COR
|37.86 百万
|38.27 百万
|2.50
|
EK893210:COR
|37.53 千
|37.81 百万
|2.47
|
NXPI:US
ｴﾇｴｯｸｽﾋﾟｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｽﾞ
|310.85 千
|37.40 百万
|2.45
|
EP040047:PFD
|1.43 百万
|37.17 百万
|2.43
|
LW437433:COR
|34.57 千
|36.47 百万
|2.38
|
BL262947:COR
|35.61 百万
|35.89 百万
|2.35
|
BL252083:COR
|33.61 百万
|33.96 百万
|2.22
|
EK770674:COR
|32.30 千
|32.14 百万
|2.10
企業概要
ドライハウス・アクティブ・インカム･ファンド（Driehaus Active Income Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。主に米国の債券および変動利付銘柄に投資。信用格付けが投資適格未満の銘柄（ジャンク債）を含む、あらゆる信用格付けの銘柄に投資する。
住所Driehaus Funds
25 East Erie Street
Chicago, IL 60611
電話番号1-800-560-6111
Webサイトwww.driehaus.com