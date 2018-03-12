ﾄﾞﾗｲﾊｳｽ･ｱｸﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ

LCMAX:US
NASDAQ GM
10.01
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.79 - 10.16
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
1.52%
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前日終値
10.01
52週レンジ
9.79 - 10.16
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
10.01
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.511
設定日
10/01/2005
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.059339
直近配当利回り（税込）
2.37%
ファンドマネージャ
K C NELSON / ELIZABETH CASSIDY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK130607:COR
42.16 千 43.93 百万 2.87
BL244870:COR
43.80 百万 43.88 百万 2.87
BL255284:COR
37.86 百万 38.27 百万 2.50
EK893210:COR
37.53 千 37.81 百万 2.47
NXPI:US
ｴﾇｴｯｸｽﾋﾟｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｽﾞ
310.85 千 37.40 百万 2.45
EP040047:PFD
1.43 百万 37.17 百万 2.43
LW437433:COR
34.57 千 36.47 百万 2.38
BL262947:COR
35.61 百万 35.89 百万 2.35
BL252083:COR
33.61 百万 33.96 百万 2.22
EK770674:COR
32.30 千 32.14 百万 2.10
企業概要
ドライハウス・アクティブ・インカム･ファンド（Driehaus Active Income Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。主に米国の債券および変動利付銘柄に投資。信用格付けが投資適格未満の銘柄（ジャンク債）を含む、あらゆる信用格付けの銘柄に投資する。
住所
Driehaus Funds
25 East Erie Street
Chicago, IL 60611
電話番号
1-800-560-6111
Webサイト
www.driehaus.com