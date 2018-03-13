ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾄ/ｸﾚｲﾓｱ･ｴﾝﾊﾝｽﾄﾞ･ｸﾞﾛｰｽ&
LCM:US
New York
8.24
USD
0.02
0.24%
更新日時 0:31 JST 2018/03/14
始値
8.25
安値 - 高値 レンジ（日）
8.23 - 8.26
前日終値
8.26
52週レンジ
7.85 - 8.90
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
1.49%
始値
8.25
安値 - 高値 レンジ（日）
8.23 - 8.26
出来高
7,344
前日終値
8.26
52週レンジ
7.85 - 8.90
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
1.49%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
9.18000031
資産総額 (百万 USD) ( 07/14/2017)
164.365
設定日
01/26/2005
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-10.02%
乖離率52週平均値
-8.49%
ファンドマネージャ
TRACY VINCENT MAITLAND / PAUL L LATRONICA
直近配当額 ( 02/14/2018)
0.21
直近配当利回り（税込）
10.17%
経費率
2.87%
3ヶ月トータルリターン
1.91%
3年トータルリターン
5.86%
5年トータルリターン
6.17%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MVRXX:US
ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲ
|5.40 百万
|5.40 百万
|4.42
|
EJ926700:COR
|941.00
|1.46 百万
|1.20
|
EK314713:COR
|1.73 千
|1.38 百万
|1.13
|
QZ752397:COR
|1.51 千
|1.34 百万
|1.10
|
EJ949206:COR
|958.00
|1.32 百万
|1.08
|
LW323010:COR
|1.27 千
|1.28 百万
|1.05
|
AM464129:COR
|962.00
|1.22 百万
|1.00
|
EP053256:PFD
|1.10 千
|1.20 百万
|0.99
|
JK368032:COR
|90.00 千
|1.20 百万
|0.98
|
EK799007:COR
|1.40 千
|1.18 百万
|0.97
企業概要
アドベント/クレイモア･エンハンスド･グロース&インカム･ファンド（Advent/Claymore Enhanced Growth & Income Fund）は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。資産の70%以上を転換社債と株式の分散型グローバル・ポートフォリオに投資し、キャピタ ルゲインとインカムゲインの提供を目指す。保有銘柄の一部のカバードコール戦略にも携わる。
住所Advent Capital Management LLC
1271 Avenue of the Americas
45th Floor
New York, New York 10020
電話番号800-345-7999