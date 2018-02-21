ﾘｰﾌ･ｸﾘｰﾝ･ｴﾅｼﾞｰ
LCLNF:US
OTC US
0.35
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/21
出来高
253
前日終値
0.35
52週レンジ
0.35 - 0.49
出来高
253
前日終値
0.35
52週レンジ
0.35 - 0.49
年初来リターン
-10.08%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
41.121
発行済株式数 (百万)
118.163
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Utilities
業種
Utilities
産業サブグループ
Power Generation
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
リーフ・クリーン・エナジー（Leaf Clean Energy Company）は持株会社。クリーンエネ ルギー企業とプロジェクトの所有・運営のほか、同企業・プロジェクトへの出資も手掛ける。温室効果ガス排出量削減による環境上の利益が見込める再生可能エネルギーなどのプロジェクトを含む企業およびプロジェクトを取得。
住所1001 N. 19th Street
Suite 1200
Arlington, VA 22209
United States
電話番号1-571-384-7110
Webサイトwww.leafcleanenergy.com