LCIｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
LCII:US
New York
110.55
USD
0.25
0.23%
更新日時 0:12 JST 2018/03/14
始値
111.65
安値 - 高値 レンジ（日）
110.10 - 112.40
出来高
22,741
前日終値
110.80
52週レンジ
86.25 - 132.73
1年トータルリターン
9.72%
始値
111.65
安値 - 高値 レンジ（日）
110.10 - 112.40
出来高
22,741
前日終値
110.80
52週レンジ
86.25 - 132.73
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
-14.96%
株価収益率(PER) (TTM)
19.24
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
5.76
時価総額 (十億 USD)
2.778
発行済株式数 (百万)
24.994
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.29
直近配当利回り（税込）
1.99%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Leisure Products
産業サブグループ
Recreational Vehicles
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企業概要
LCIインダストリーズ（LCI Industries）はRV車・娯楽器具 メーカー。主な製品は、工具箱、トラックキャップ、ランニングボード、サイドアウト、マットレス、アライメントシステム、ショックアブソーバー、パワースタビライザー、ジャッキ、バゲージドア、スライダーなど。世界各地で製品を販売。
住所3501 County Road 6 East
Elkhart, IN 46514
United States
電話番号1-574-535-1125
Webサイトwww.lci1.com