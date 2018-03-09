LCIV HN Emerging Market Equi
LCHNEAI:LN
97.21
GBp
0.37
0.38%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.67 - 100.90
前日終値
96.84
52週レンジ
95.67 - 100.90
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
97.21
資産総額 (GBP) ( 01/11/2018)
1.000
設定日
01/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TBS:SJ
タイガーブランズ
|152.71 千
|4.19 百万
|5.27
|
1216:TT
統一企業 [ﾕﾆ･ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ]
|2.15 百万
|3.64 百万
|4.57
|
GRASIM:IN
ｸﾞﾗｼﾑ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|211.53 千
|2.72 百万
|3.42
|
BBDC3:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
|303.39 千
|2.70 百万
|3.39
|
NCM:AU
ﾆｭｰｸﾚｽﾄ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ
|202.14 千
|2.62 百万
|3.29
|
SBK:SJ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|204.72 千
|2.44 百万
|3.08
|
TCS:IN
ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
|70.36 千
|2.43 百万
|3.05
|
HEIO:NA
ハイネケン･ホールディング
|30.13 千
|2.27 百万
|2.85
|
003550:KS
LG
|37.60 千
|2.21 百万
|2.78
|
AGUAS/A:CI
ｱｸﾞｱｽ･ｱﾝﾃﾞｨｰﾅｽ
|4.53 百万
|2.15 百万
|2.70
企業概要
LCIV HN Emerging Markets Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth while outperforming the MSCI Emerging Market Index net by 2.5% over rolling 3 years. The Fund invests in emerging-market equities which will be selected from a cross section of both geographical areas and economic section.
住所London LGPS CIV Limited
59½ Southwark Street
London SE1 0AL
U.K.
電話番号-
Webサイト
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