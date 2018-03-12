ﾛﾝﾄﾞﾝｷｬﾋﾟﾀﾙｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
LCG:PZ
NEX Exchange
0.55
GBp
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更新日時 1:30 JST 2018/03/13
始値
0.55
安値 - 高値 レンジ（日）
0.39 - 0.55
出来高
0
前日終値
0.55
52週レンジ
0.39 - 4.63
1年トータルリターン
-80.00%
始値
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安値 - 高値 レンジ（日）
0.39 - 0.55
出来高
0
前日終値
0.55
52週レンジ
0.39 - 4.63
1年トータルリターン
-80.00%
年初来リターン
-26.67%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (GBP) (TTM)
-
時価総額 (GBp)
-
発行済株式数
-
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Institutional Financial Svcs
産業サブグループ
Institutional Brokerage
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企業概要
ロンドンキャピタルグループホールディングス（London Capital Group Holdings PLC） は持株会社。ウェブベースの金融・投資商品を手掛ける。市場専門家と個人顧客に、金融市場でのスプレッド取引の商品を提供。英国で事業を展開。
住所77 Grosvenor Street
Mayfair
London, W1K 3JR
United Kingdom
電話番号44-20-7456-7072
Webサイトwww.lcg.com