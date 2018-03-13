ETFS 2xﾃﾞｲﾘｰ･ﾛﾝｸﾞ･ｺｰﾋｰ
LCFEM:IX
Chi-X Europe
1.2386
EUR
0.0300
2.36%
更新日時 2018/03/13
始値
1.2414
安値 - 高値 レンジ（日）
1.2386 - 1.2414
出来高
3,300
前日終値
1.2686
52週レンジ
1.2260 - 2.7600
1年トータルリターン
-52.36%
始値
1.2414
安値 - 高値 レンジ（日）
1.2386 - 1.2414
出来高
3,300
前日終値
1.2686
52週レンジ
1.2260 - 2.7600
1年トータルリターン
-53.26%
年初来リターン
-14.54%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
25.752
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ETFS 2xデイリー・ロング・コーヒー（ETFS 2x Daily Long Coffee）は、コモディティ 上場投資信託（ETC）。ブルームバーグ・コーヒー・サブ指数（旧DJ-UBS）の日次変化の2倍の値に担保利回りを足したトータルリターンを提供する。投資家は、原指数が上昇した際、その2倍の収益を得ることができる。
住所ETFS Commodity Securities Limited
Ordnance House
31 Pier Road, St Helier
Jersey JE4 8PW
Channel Islands
電話番号+44-20-7448-4330 Tel
Webサイトwww.etfsecurities.com