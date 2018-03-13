ETFS 2xﾃﾞｲﾘｰ･ﾛﾝｸﾞ･ｺｰﾋｰ
LCFE:LN
London
1.5300
USD
0.0010
0.07%
更新日時 18:15 JST 2018/03/13
始値
1.5300
安値 - 高値 レンジ（日）
1.5300 - 1.5300
出来高
10,000
前日終値
1.5310
52週レンジ
1.5090 - 2.9810
1年トータルリターン
-44.71%
始値
1.5300
安値 - 高値 レンジ（日）
1.5300 - 1.5300
出来高
10,000
前日終値
1.5310
52週レンジ
1.5090 - 2.9810
1年トータルリターン
-45.00%
年初来リターン
-11.61%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
1.524
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
25.452
設定日
03/11/2008
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.43%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.98%
3ヶ月トータルリターン
-3.53%
3年トータルリターン
-29.89%
5年トータルリターン
-32.12%
企業概要
ETFS 2xデイリー・ロング・コーヒー（ETFS 2x Daily Long Coffee）は、コモディティ 上場投資信託（ETC）。ブルームバーグ・コーヒー・サブ指数（旧DJ-UBS）の日次変化の2倍の値に担保利回りを足したトータルリターンを提供する。投資家は、原指数が上昇した際、その2倍の収益を得ることができる。
住所ETFS Commodity Securities Limited
Ordnance House
31 Pier Road, St Helier
Jersey JE4 8PW
Channel Islands
電話番号+44-20-7448-4330 Tel
Webサイトwww.etfsecurities.com