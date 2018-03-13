企業概要

ETFS 2xデイリー・ロング・コーヒー（ETFS 2x Daily Long Coffee）は、コモディティ 上場投資信託（ETC）。ブルームバーグ・コーヒー・サブ指数（旧DJ-UBS）の日次変化の2倍の値に担保利回りを足したトータルリターンを提供する。投資家は、原指数が上昇した際、その2倍の収益を得ることができる。