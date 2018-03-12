ｴﾄﾞﾓﾝ･ﾄﾞｩ･ﾛｽﾁｬｲﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ-転
LCFCVAC:LX
279.74
EUR
0.18
0.06%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
267.52 - 287.08
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
0.85%
前日終値
279.56
52週レンジ
267.52 - 287.08
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
0.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
279.74
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
247.561
設定日
03/06/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LAURENT LE GRIN / ALINA EPIFANTSEVA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EC561092:COR
|8.00 千
|4.56 百万
|3.76
|
EJ602489:COR
|397.10 千
|4.44 百万
|3.66
|
QZ629514:COR
|71.36 千
|4.36 百万
|3.59
|
EJ038034:COR
|55.66 千
|4.30 百万
|3.55
|
UV411792:COR
|4.30 千
|4.22 百万
|3.48
|
EJ854544:COR
|40.89 千
|4.21 百万
|3.47
|
EK240399:COR
|4.40 千
|4.21 百万
|3.47
|
EK750571:COR
|3.80 千
|4.12 百万
|3.40
|
LW092577:COR
|57.57 千
|3.73 百万
|3.08
|
JV503464:COR
|39.88 千
|3.73 百万
|3.07
企業概要
エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ファンド-転換社債欧州オール・キャップス（Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps）は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲインを目指す。欧州を所在地とする、または同地域を主要事業地域とする企業の株式に転換可能な債券銘柄のポートフォリオに投資。
住所Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号-
Webサイトwww.edmond-de-rothschild.com