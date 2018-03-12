ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾌｧｲﾄﾞ配当ﾌｧﾝﾄﾞ
LCEYX:US
NASDAQ GM
20.11
USD
0.04
0.20%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.39 - 21.08
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
-1.28%
前日終値
20.15
52週レンジ
19.39 - 21.08
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
20.11
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
23.686
設定日
10/03/2008
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.0064
直近配当利回り（税込）
2.93%
ファンドマネージャ
MEGGAN M WALSH / ROBERT BOTARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.38%
経費率
0.55%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TRPXX:US
STIT-ﾄﾚｼﾞｬﾘｰ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ
|1.06 十億
|1.06 十億
|4.03
|
AGPXX:US
STIT-Government & Agency Por
|925.99 百万
|925.99 百万
|3.52
|
GIS:US
ｾﾞﾈﾗﾙ･ﾐﾙｽﾞ
|13.71 百万
|812.62 百万
|3.09
|
T:US
AT&T
|18.62 百万
|724.02 百万
|2.75
|
HIG:US
ﾊｰﾄﾌｫｰﾄﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ･ｸﾞ
|12.26 百万
|689.82 百万
|2.62
|
LAPXX:US
STIT - Liquid Assets Portfol
|661.36 百万
|661.42 百万
|2.52
|
KO:US
ｺｶ･ｺｰﾗ
|13.67 百万
|627.36 百万
|2.39
|
EXC:US
エクセロン
|15.61 百万
|615.16 百万
|2.34
|
SU:CN
サンコア・エナジー
|15.16 百万
|556.70 百万
|2.12
|
PPL:US
PPL
|17.83 百万
|551.85 百万
|2.10
企業概要
インベスコ・ダイバーシファイド配当ファンド（Invesco Diversified Dividend Fund） は米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの追求 で、二次的目的はインカムゲイン。投資対象は有配株。組入比率上限を20％として、マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）または米国の発行体の投資適格債に投資。
住所Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号1-800-659-1005
Webサイトwww.invesco.com