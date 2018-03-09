VEGA Monde Rendement
LCETMEU:FP
122.940
EUR
0.290
0.24%
更新日時 2018/03/09
商品分類
FCP
52週レンジ
120.570 - 124.770
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-0.24%
前日終値
122.650
52週レンジ
120.570 - 124.770
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
122.94
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
52.157
設定日
07/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
EVA BALLIGAND
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LFPEIIC:LX
La Francaise LUX - Euro Infl
|7.50 千
|8.36 百万
|14.33
|
VEGA2MS:FP
Vega Investment Managers - V
|4.14 千
|5.25 百万
|8.99
|
BPSDSMT:FP
Vega Investment Managers - V
|95.97 千
|4.67 百万
|7.99
|
UBA1040:FP
UBAM転換社債ﾕｰﾛｯﾊﾟ10-40
|2.34 千
|4.14 百万
|7.10
|
WMPUSEA:LX
ｳｪﾘﾝﾄﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ･ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙ
|45.00 千
|3.30 百万
|5.65
|
EURPPRM:FP
ﾅﾃｨｸｼｽAM ﾅﾃｨｸｼｽ･ｿﾌﾞﾘﾝEUR
|5.72 千
|3.05 百万
|5.22
|
TRPUSCQ:LX
Tﾛｳ･ﾌﾟﾗｲｽ･ﾌｧﾝｽﾞSICAV-米国小
|210.00 千
|3.00 百万
|5.15
|
VEGACRO:FP
VEGA Obligations Euro
|4.95 千
|2.46 百万
|4.21
|
DIEGRIE:LX
DNCAｲﾝﾍﾞｽﾄ-欧州ｸﾞﾛｰｽ
|11.00 千
|1.92 百万
|3.30
|
UST:FP
ﾘｸｿｰ･ﾅｽﾀﾞｯｸ100 UCITS ETF-Dﾕｰ
|102.00 千
|1.85 百万
|3.17
企業概要
VEGA Monde Rendement is an open-end fund registered in France. The objective of the fund is to outperform the composite index which is 25% MSCI Europe + 25% Eo- nia + 50% Euro MTS 35 while moderating its volatility. The Fund is a fund of fu- nds that invests in short-term debt and Stocks from the Euro zone.
住所Vega Investment Managers SA
5/7 rue de Monttessuy
75007 Paris
France
電話番号33-1-58-19-61-00
Webサイトwww.vega-im.com