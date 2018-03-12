ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾌｧｲﾄﾞ配当ﾌｧﾝﾄﾞ

LCEIX:US
NASDAQ GM
20.07
USD
0.03
0.15%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.36 - 21.04
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
20.10
52週レンジ
19.36 - 21.04
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
20.07
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
23.686
設定日
07/15/2005
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.0064
直近配当利回り（税込）
2.72%
ファンドマネージャ
MEGGAN M WALSH / ROBERT BOTARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.20%
信託報酬額
0.38%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
TRPXX:US
STIT-ﾄﾚｼﾞｬﾘｰ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ
1.06 十億 1.06 十億 4.03
AGPXX:US
STIT-Government & Agency Por
925.99 百万 925.99 百万 3.52
GIS:US
ｾﾞﾈﾗﾙ･ﾐﾙｽﾞ
13.71 百万 812.62 百万 3.09
T:US
AT&T
18.62 百万 724.02 百万 2.75
HIG:US
ﾊｰﾄﾌｫｰﾄﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ･ｸﾞ
12.26 百万 689.82 百万 2.62
LAPXX:US
STIT - Liquid Assets Portfol
661.36 百万 661.42 百万 2.52
KO:US
ｺｶ･ｺｰﾗ
13.67 百万 627.36 百万 2.39
EXC:US
エクセロン
15.61 百万 615.16 百万 2.34
SU:CN
サンコア・エナジー
15.16 百万 556.70 百万 2.12
PPL:US
PPL
17.83 百万 551.85 百万 2.10
企業概要
インベスコ・ダイバーシファイド配当ファンド（Invesco Diversified Dividend Fund） は米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの追求 で、二次的目的はインカムゲイン。投資対象は有配株。組入比率上限を20％として、マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）または米国の発行体の投資適格債に投資。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com