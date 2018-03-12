企業概要

インベスコ・ダイバーシファイド配当ファンド（Invesco Diversified Dividend Fund） は米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの追求 で、二次的目的はインカムゲイン。投資対象は有配株。組入比率上限を20％として、マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）または米国の発行体の投資適格債に投資。