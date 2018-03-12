ｺﾛﾝﾋﾞｱ･ﾌｧﾝｽﾞ･ｼﾘｰｽﾞ･ﾄﾗｽﾄI ｺﾝﾄ
LCCCX:US
NASDAQ GM
23.98
USD
0.03
0.12%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.34 - 25.05
1年トータルリターン
15.75%
年初来リターン
2.79%
前日終値
24.01
52週レンジ
20.34 - 25.05
1年トータルリターン
15.75%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
23.98
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
11.885
設定日
12/09/2002
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.0746
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GUY W POPE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.62%
経費率
1.83%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|3.97 百万
|459.61 百万
|3.78
|
AAPL:US
アップル
|2.58 百万
|432.61 百万
|3.56
|
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|1.90 百万
|407.08 百万
|3.35
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|4.19 百万
|398.15 百万
|3.28
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|2.09 百万
|389.86 百万
|3.21
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|324.60 千
|379.76 百万
|3.12
|
C:US
シティグループ
|4.59 百万
|360.54 百万
|2.97
|
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
|5.25 百万
|345.19 百万
|2.84
|
PM:US
ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|3.12 百万
|334.97 百万
|2.76
|
FDX:US
フェデックス
|1.25 百万
|328.05 百万
|2.70
企業概要
コロンビア・コントラリアン･コア･ファンド（Columbia Contrarian Core Fund）は、長 期的キャピタルゲインとインカムゲインによる相対的に高水準のトータルリターンの獲得を目指す。投資先は、時価総額が約20億ドル超で成長率と配当が平均を上回る米国企業の普通株。
住所Columbia Management Investment
225 Franklin Street
Boston, MA 02111
電話番号1-800-345-6611
Webサイト
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