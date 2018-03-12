企業概要

コロンビア・コントラリアン･コア･ファンド（Columbia Contrarian Core Fund）は、長 期的キャピタルゲインとインカムゲインによる相対的に高水準のトータルリターンの獲得を目指す。投資先は、時価総額が約20億ドル超で成長率と配当が平均を上回る米国企業の普通株。