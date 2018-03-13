ﾚﾊﾟﾝﾄ･ｺﾝｿﾘﾃﾞｰﾃｯﾄﾞ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ
LCB:PM
Philippines
0.154
PHP
0.002
1.32%
更新日時 16:20 JST 2018/03/13
始値
0.153
安値 - 高値 レンジ（日）
0.153 - 0.154
出来高
350,000
前日終値
0.152
52週レンジ
0.150 - 0.220
1年トータルリターン
-21.53%
始値
0.153
安値 - 高値 レンジ（日）
0.153 - 0.154
出来高
350,000
前日終値
0.152
52週レンジ
0.150 - 0.220
1年トータルリターン
-21.53%
年初来リターン
0.65%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (PHP) (TTM)
-0.015
時価総額 (十億 PHP)
10.063
発行済株式数 (十億)
26.553
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
5.45
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining
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企業概要
レパント・コンソリデーテッド・マイニング（Lepanto Consolidated Mining Company） は探鉱会社。子会社を通じて、金、銅、および銀を採掘する。ダイヤモンド採掘、保険、港湾業務への投資も手掛ける。
住所21st Floor Lepanto Building
8747 Paseo de Roxas
Makati City, 1226
Philippines
電話番号1-632-815-9447
Webサイトwww.lepantomining.com