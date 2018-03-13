ﾚﾊﾟﾝﾄ･ｺﾝｿﾘﾃﾞｰﾃｯﾄﾞ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ

LCB:PM
Philippines
0.154
PHP
0.002
1.32%
更新日時 16:20 JST 2018/03/13
始値
0.153
安値 - 高値 レンジ（日）
0.153 - 0.154
出来高
350,000
前日終値
0.152
52週レンジ
0.150 - 0.220
1年トータルリターン
-21.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.153
安値 - 高値 レンジ（日）
0.153 - 0.154
出来高
350,000
前日終値
0.152
52週レンジ
0.150 - 0.220
1年トータルリターン
-21.53%
年初来リターン
0.65%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (PHP) (TTM)
-0.015
時価総額 (十億 PHP)
10.063
発行済株式数 (十億)
26.553
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
5.45
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
レパント・コンソリデーテッド・マイニング（Lepanto Consolidated Mining Company） は探鉱会社。子会社を通じて、金、銅、および銀を採掘する。ダイヤモンド採掘、保険、港湾業務への投資も手掛ける。
住所
21st Floor Lepanto Building
8747 Paseo de Roxas
Makati City, 1226
Philippines
電話番号
1-632-815-9447
Webサイト
www.lepantomining.com

役員

取締役

  • Felipe U Yap
    Chairman/CEO
  • Bryan U Yap
    President/COO
  • Ramon T Diokno
    Chief Financial Officer
  • Odette A Javier
    VP/CIO/Assistant Secretary
  • Maria Lourdes B Tuason
    VP/Treasurer
もっと見る