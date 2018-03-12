Leader Total Return Fund
LCATX:US
NASDAQ GM
9.50
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.44 - 9.72
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-0.82%
前日終値
9.49
52週レンジ
9.44 - 9.72
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
9.5
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
19.910
設定日
03/21/2012
直近配当額 ( 03/12/2018)
0.00050659
直近配当利回り（税込）
2.32%
ファンドマネージャ
JOHN E LEKAS
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.54%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TOIXX:US
ﾌｪﾃﾞﾚｰﾃｯﾄﾞ･ﾄﾚｼﾞｬﾘｰ･ｵﾌﾞﾘｹﾞｰｼｮ
|6.26 百万
|6.26 百万
|25.90
|
SQQQ:US
ﾌﾟﾛｼｪｱｰｽﾞ･ｳﾙﾄﾗﾌﾟﾛ･ｼｮｰﾄQQQ
|50.00 千
|1.08 百万
|4.45
|
EI565049:COR
|1.00 千
|1.01 百万
|4.18
|
EJ941545:COR
|1.00 千
|981.25 千
|4.06
|
WFT:US
ｳｪｻﾞｰﾌｫｰﾄﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|200.00 千
|834.00 千
|3.45
|
LW925840:COR
|1.00 千
|827.17 千
|3.42
|
!!02BUMU:MTG
|750.00
|770.52 千
|3.19
|
!!027XRA:MTG
|750.00
|758.88 千
|3.14
|
PCG:US
PG&E
|15.00 千
|672.45 千
|2.78
|
EK724331:COR
|500.00
|538.75 千
|2.23
企業概要
Leader Total Return Fund seeks income and capital appreciation to produce a high total return by investing in domestic and foreign fixed-income securities of various maturities and credit qualities that are denominated in U.S. dollars or foreign currencies. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index.
住所Leader Capital Corp
315 W Mill Plain Blvd
Suite 204
Vancouver, WA 98660
電話番号1-800-269-8810
Webサイトwww.leadercapital.com