Lord Abbett Calibrated Large
LCAQX:US
NASDAQ GM
21.21
USD
0.03
0.14%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.18 - 22.13
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
1.10%
前日終値
21.24
52週レンジ
19.18 - 22.13
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
21.21
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
477.761
設定日
12/29/2011
直近配当額 ( 11/21/2017)
0.2984
直近配当利回り（税込）
1.41%
ファンドマネージャ
WALTER H PRAHL / MARC PAVESE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.60%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.10%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|201.80 千
|18.29 百万
|3.90
|
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
|152.50 千
|17.16 百万
|3.66
|
PFE:US
ファイザー
|401.70 千
|13.71 百万
|2.92
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|504.00 千
|12.44 百万
|2.65
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|98.00 千
|11.98 百万
|2.56
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|344.40 千
|11.77 百万
|2.51
|
T:US
AT&T
|278.40 千
|11.63 百万
|2.48
|
GE:US
ｾﾞﾈﾗﾙ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ(GE)
|363.00 千
|10.82 百万
|2.31
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|122.30 千
|9.95 百万
|2.12
|
CFG:US
ｼﾁｽﾞﾝｽﾞ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|250.80 千
|9.37 百万
|2.00
企業概要
Lord Abbett Calibrated Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in large, established companies that the Fund's portfolio management team believes are undervalued.
住所Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号1-888-522-2388
Webサイトwww.lordabbett.com