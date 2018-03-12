ﾘｰﾀﾞｰ短期債券ﾌｧﾝﾄﾞ
LCAMX:US
NASDAQ GM
8.84
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.84 - 9.01
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.07%
前日終値
8.84
52週レンジ
8.84 - 9.01
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
8.84
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
134.148
設定日
03/21/2012
直近配当額 ( 03/12/2018)
0.00079011
直近配当利回り（税込）
3.20%
ファンドマネージャ
JOHN E LEKAS
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.41%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LFIFX:US
Leader Floating Rate Fund
|1.05 百万
|10.56 百万
|7.04
|
TOIXX:US
ﾌｪﾃﾞﾚｰﾃｯﾄﾞ･ﾄﾚｼﾞｬﾘｰ･ｵﾌﾞﾘｹﾞｰｼｮ
|8.00 百万
|8.00 百万
|5.33
|
912796NN:GOV
|7.00 千
|7.00 百万
|4.66
|
!!02DH7G:MTG
|3.50 千
|3.56 百万
|2.38
|
!!02CCZE:MTG
|3.00 千
|3.09 百万
|2.06
|
!!02BI69:MTG
|3.00 千
|3.08 百万
|2.05
|
!!02CF10:MTG
|3.00 千
|3.07 百万
|2.05
|
!!027XRA:MTG
|3.00 千
|3.04 百万
|2.02
|
!!02E0UV:MTG
|2.50 千
|2.55 百万
|1.70
|
!!02DEW7:MTG
|2.50 千
|2.54 百万
|1.70
企業概要
リーダー短期債券ファンド（Leader Short-Term Bond Fund）は、高水準のインカムゲイ ンとキャピタルゲインの獲得を目指す。投資適格債と非投資適格債に投資する。平均満期が3年以下になるよう短期債を選別。
住所Leader Capital Corp
315 W Mill Plain Blvd
Suite 204
Vancouver, WA 98660
電話番号1-800-269-8810
Webサイトwww.leadercapital.com