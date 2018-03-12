Lazard Capital Allocator Opp
LCAIX:US
NASDAQ GM
10.72
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.46 - 11.25
1年トータルリターン
14.36%
年初来リターン
1.13%
前日終値
10.71
52週レンジ
9.46 - 11.25
1年トータルリターン
14.58%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
10.72
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
137.988
設定日
03/26/2008
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.62675
直近配当利回り（税込）
1.30%
ファンドマネージャ
JAI JACOB / STEPHEN MARRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.02%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TRIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾄﾚｼﾞ
|25.85 百万
|25.85 百万
|17.61
|
EWJ:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝETF
|259.20 千
|15.53 百万
|10.58
|
IXG:US
iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ金融ETF
|188.40 千
|13.17 百万
|8.97
|
VCSH:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ短期社債ETF
|163.40 千
|12.96 百万
|8.83
|
EZU:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾕｰﾛｿﾞｰﾝETF
|258.20 千
|11.20 百万
|7.63
|
MXI:US
iｼｪｱｰｽﾞ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ素材ETF
|150.30 千
|10.53 百万
|7.17
|
IEUR:US
iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱMSCIﾖｰﾛｯﾊﾟETF
|201.50 千
|10.11 百万
|6.89
|
DBJP:US
ﾄﾞｲﾁｪX-ﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI日本ﾍｯｼﾞ株
|177.60 千
|7.83 百万
|5.33
|
LQD:US
iｼｪｱｰｽﾞiBoxx米ﾄﾞﾙ建て投資適
|60.70 千
|7.38 百万
|5.03
|
XLF:US
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
|253.04 千
|7.06 百万
|4.81
企業概要
Lazard Capital Allocator Opportunistic Strategies Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Portfolio invests primarily in common stock of exchange-traded open-end management investment companies and similar products, which generally pursue a passive index-based strategy (commonly known as "ETFs").
住所Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号1-800-823-6300
Webサイトwww.lazardnet.com