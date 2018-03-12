Lazard Capital Allocator Opp

LCAIX:US
NASDAQ GM
10.72
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.46 - 11.25
1年トータルリターン
14.36%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
10.71
52週レンジ
9.46 - 11.25
1年トータルリターン
14.58%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
10.72
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
137.988
設定日
03/26/2008
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.62675
直近配当利回り（税込）
1.30%
ファンドマネージャ
JAI JACOB / STEPHEN MARRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
TRIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾄﾚｼﾞ
25.85 百万 25.85 百万 17.61
EWJ:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝETF
259.20 千 15.53 百万 10.58
IXG:US
iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ金融ETF
188.40 千 13.17 百万 8.97
VCSH:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ短期社債ETF
163.40 千 12.96 百万 8.83
EZU:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾕｰﾛｿﾞｰﾝETF
258.20 千 11.20 百万 7.63
MXI:US
iｼｪｱｰｽﾞ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ素材ETF
150.30 千 10.53 百万 7.17
IEUR:US
iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱMSCIﾖｰﾛｯﾊﾟETF
201.50 千 10.11 百万 6.89
DBJP:US
ﾄﾞｲﾁｪX-ﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI日本ﾍｯｼﾞ株
177.60 千 7.83 百万 5.33
LQD:US
iｼｪｱｰｽﾞiBoxx米ﾄﾞﾙ建て投資適
60.70 千 7.38 百万 5.03
XLF:US
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
253.04 千 7.06 百万 4.81
企業概要
Lazard Capital Allocator Opportunistic Strategies Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Portfolio invests primarily in common stock of exchange-traded open-end management investment companies and similar products, which generally pursue a passive index-based strategy (commonly known as "ETFs").
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号
1-800-823-6300
Webサイト
www.lazardnet.com