Lord Abbett Calibrated Large

LCAFX:US
NASDAQ GM
21.14
USD
0.03
0.14%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.11 - 22.05
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
21.17
52週レンジ
19.11 - 22.05
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
21.14
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
477.761
設定日
12/29/2011
直近配当額 ( 11/21/2017)
0.3903
直近配当利回り（税込）
1.85%
ファンドマネージャ
WALTER H PRAHL / MARC PAVESE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.10%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
201.80 千 18.29 百万 3.90
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
152.50 千 17.16 百万 3.66
PFE:US
ファイザー
401.70 千 13.71 百万 2.92
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
504.00 千 12.44 百万 2.65
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
98.00 千 11.98 百万 2.56
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
344.40 千 11.77 百万 2.51
T:US
AT&T
278.40 千 11.63 百万 2.48
GE:US
ｾﾞﾈﾗﾙ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ(GE)
363.00 千 10.82 百万 2.31
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
122.30 千 9.95 百万 2.12
CFG:US
ｼﾁｽﾞﾝｽﾞ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
250.80 千 9.37 百万 2.00
企業概要
Lord Abbett Calibrated Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in large, established companies that the Fund's portfolio management team believes are undervalued.
住所
Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号
1-888-522-2388
Webサイト
www.lordabbett.com