4k Arbor Global FIA Bdr Nive
LBBDR4K:BZ
1.41
BRL
0.01
0.62%
更新日時 2018/06/12
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 06/12/2018)
25.215
設定日
03/23/2015
52週レンジ
1.18 - 1.45
前日終値
1.40
52週レンジ
1.18 - 1.45
1年トータルリターン
17.50%
年初来リターン
7.15%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 06/12/2018)
25.215
設定日
03/23/2015
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AQ608477:COR
|377.00
|3.57 百万
|15.46
|
AMZO34:BZ
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|893.00
|2.43 百万
|10.54
|
FBOK34:BZ
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|8.01 千
|2.43 百万
|10.54
|
GOGL34:BZ
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|15.45 千
|2.22 百万
|9.63
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|2.62 千
|1.64 百万
|7.08
|
PACYLDI:BZ
BTG Pactual Yield DI FI Rend
|54.53 千
|1.59 百万
|6.88
|
TCEHY:US
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|8.75 千
|1.50 百万
|6.51
|
JD:US
JDドットコム
|11.25 千
|1.44 百万
|6.22
|
MSFT34:BZ
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|3.51 千
|1.16 百万
|5.02
|
IPOA/WS:US
Social Capital Hedosophia Ho
|192.05 千
|1.10 百万
|4.76
企業概要
4k Arbor Global FIA Bdr Nivel I is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所4K Investimentos Ltda
Praia do Flamengo, 154 4th floor
22210-030
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号55-21-3235-8300
Webサイト
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