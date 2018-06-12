4k Arbor Global FIA Bdr Nive

LBBDR4K:BZ
1.41
BRL
0.01
0.62%
更新日時 2018/06/12
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 06/12/2018)
25.215
設定日
03/23/2015
52週レンジ
1.18 - 1.45
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前日終値
1.40
52週レンジ
1.18 - 1.45
1年トータルリターン
17.50%
年初来リターン
7.15%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 06/12/2018)
25.215
設定日
03/23/2015
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AQ608477:COR
377.00 3.57 百万 15.46
AMZO34:BZ
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
893.00 2.43 百万 10.54
FBOK34:BZ
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
8.01 千 2.43 百万 10.54
GOGL34:BZ
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
15.45 千 2.22 百万 9.63
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
2.62 千 1.64 百万 7.08
PACYLDI:BZ
BTG Pactual Yield DI FI Rend
54.53 千 1.59 百万 6.88
TCEHY:US
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
8.75 千 1.50 百万 6.51
JD:US
JDドットコム
11.25 千 1.44 百万 6.22
MSFT34:BZ
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
3.51 千 1.16 百万 5.02
IPOA/WS:US
Social Capital Hedosophia Ho
192.05 千 1.10 百万 4.76
企業概要
4k Arbor Global FIA Bdr Nivel I is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
4K Investimentos Ltda
Praia do Flamengo, 154 4th floor
22210-030
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3235-8300
Webサイト
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